США на фоне военных действий на Ближнем Востоке вывели корабли своего флота с базы в Бахрейне

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» получило доступ к спутниковым данным, на основании которого пришло к мнению о выходе кораблей ВМС США с территории базы страны в Бахрейне.

По информации агентства, причиной для решения о выходе кораблей стали военные действия между Израилем и Ираном.

«Снимки показывают, что у базы Пятого флота США в Бахрейне больше не стоят на якоре суда, пока продолжаются удары между Израилем и Ираном», — пишет «Ассошиэйтед Пресс», проанализировав снимки в среду.

По данным агентства, доступ к снимкам появился во вторник, 17 июня.

СМИ напоминают, что конфликт между Израилем и Ираном привел к ежедневным обстрелам. Правительство Израиля пояснило свои действия разработкой ядерного оружия в Иране, которая создает риски для безопасности страны. В свою очередь Иран заявил, что будет продолжать атаки до тех пор, пока израильские власти не изменят свою позицию. Иран отрицает военную составляющую у своего атомного проекта.

Ранее сообщалось, что Пентагон привел войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной боеготовности.