NYT: Пентагон привел войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной боеготовности

Министерство обороны США привело свои войска в состояние повышенной боевой готовности на военных базах, расположенных в различных странах Ближнего Востока, включая Объединённые Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию, как сообщает издание The New York Times.

Сотрудникам американских посольств на Ближнем Востоке было поручено отменить все запланированные мероприятия с участием общественности и обеспечить наличие безопасного места поблизости.

По завершении встречи в Вашингтоне, посвящённой вопросам национальной безопасности, вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель администрации Белого дома Сьюзи Уайлс отправились в здание Пентагона.

Согласно информации от CNN, в ближайшее время президент США Дональд Трамп обратится к населению с важным заявлением.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.