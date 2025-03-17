США намерены переместить свою военную технику из Германии на полигон в Армении

США планируют перебросить сотни единиц оборудования и транспорта, расположенного на базах в Германии, на полигоны в Армении. Документ с соответствующей информацией находится в распоряжении RT.

В документе указано, что перевозки могут осуществить через территорию Грузии. Военный эксперт рассказал, в чем опасность подобного решения. В Армении расположены российские военные базы. Не исключено, что Армения и США заявят о проведении совместных учений. В таком случае логично, что американские власти будут искать способ переброски своей техники. Однако Россия может воспринять подобное сотрудничество как военное освоение Армении.

Согласно данным портала госзакупок США, начальной точкой отправки военной техники станет американская военная база, расположенная в немецком Дюльмене. Конечной — база Зар, которая находится в Армении. Операцией будет руководить командование материально-технического обеспечения армии.

По данным RT, планируется перевезти 151 единицу различного оборудования: транспорт, генераторы, специализированные контейнеры. Реализовывать план начнут 16 июля. Планируется, что переброска закончится 7 августа. В тендере на оказание услуг по транспортировке указано, что технику вернут на ранее занимаемые позиции в Германии в период с августа и по сентябрь.

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