Для полного контроля над Курской областью российским войскам осталось освободить лишь один населенный пункт — Горналь, где продолжаются активные боевые действия, сообщил телеграм-канал Mash.

Недавно российская армия взяла под контроль Гуево и Гоголевку, вытеснив оттуда украинские силы. В Гуево украинские формирования создали мощную оборонительную позицию, однако подразделения 810-й бригады ВС РФ сумели прорвать оборону и занялись зачисткой территории.

Российские военные установили флаг России в центре села. На данный момент Горналь является единственным удерживаемым украинскими войсками населенным пунктом в этом районе. По сообщениям с передовой, российские силы ведут штурм и контролируют уже около половины территории Горналя.

По информации российских военнослужащих, в районе Заолешенка, возле магазина «Пятерочка», с августа потери ВСУ составили от 800 до 1 тыс. человек. Также сообщается об обнаружении тайников с оружием и боеприпасами в домах местных жителей.

До достижения государственной границы с Украиной в данном направлении остается менее 1,5 км. Параллельно на территории Сумской области продолжаются бои за Басовку, где, по данным Mash, российские войска контролируют две трети населенного пункта.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ходе боев в Курской области ввели курс по правилам поведения в плену.