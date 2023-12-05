Трежерис продолжают дорожать, а в мире происходит два вооруженных конфликта. Эти два фактора приведут к тому, что США вскоре перестанет существовать. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Раевский, информирует издание «Утро.ру» .

«США недолго осталось. Британия имеет свои интересы в перестройке мира, и там, где США хочет заключения от Украины мирного договора, Британия категорически против. Mi6 выступает против ЦРУ, раздувая огонь войны, чтобы она как можно дольше длилась. Гегемон стал неосторожен и слишком жаден: слишком много долларов напечатал и ввел слишком много санкций.», - высказал мнение политолог Дмитрий Раевский

Эксперт считает, что Россия выбрала правильную стратегию. Правительство отказалось от трежерис. Это показало всему миру, что каждая страна может обойтись без казначейских обязательств США. Теперь трежерис никому не нужен. У США растет долг. Если сейчас правительство снова отдаст указание печатать доллары, то они быстро разойдутся по миру, но их ценность уже не та. Деньги вернутся обратно к США, а цены на все товары поднимутся по всему миру. Произойдет масштабная инфляция.

В США в такой ситуации всегда развязывают войны. Мир наблюдает за развитием конфликта и испытывает потребность в американской валюте. Сейчас Украина и Россия, Пакистан и Израиль выясняют отношения с применением военной техники, но финансовая ситуация США лучше не стала.

Политолог уверен, что валюта БРИКС также станет причиной очередного обвала американских денег.

Ранее стало известно, что в БРИКС будет сделан акцент на наращивании расчетов в нацвалютах.