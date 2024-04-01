США отказались экстрадировать нижегородского экс-чиновника

В понедельник, 1 апреля, в суде планировали рассмотреть уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Заседание пришлось отложить, сообщает NewsNN .

В настоящее время подсудимый проживает в США. В зале суда находились его два адвоката. Сторона защиты потребовала отложить заседание по делу из-за отсутствия гражданина Кондрашова. Адвокат уверен, что российская сторона не приняла необходимых мер для экстрадиции ответчика из США.

Известно, что американская сторона запрос получала, но не нашла должных оснований для выдачи экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода.

«Мы просим суд не рассматривать дело Кондрашова и возвратить в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом», — подытожил адвокат.

Сотрудник прокуратуры попросил суд предоставить время для согласования всех вопросов. Заседание перенесли на 8 апреля.

В картотеке на сайте Московского райсуда ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело в очном формате без личного участия Кондрашова. Бывший российский чиновник находится в международном розыске. Предполагается, что Олег Кондрашов превышал полномочия и брал многочисленные взятки.

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