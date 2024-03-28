В Брянске мужчину приговорили к 10 годам заключения за желание воевать в ВСУ

В Брянске к 10 годам лишения свободы приговорен местный житель 2000 года рождения, который хотел воевать в ВСУ. Подробности этого дела сообщают на странице объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд пришел к выводу, что негативно относящийся к СВО мужчина принял решение воевать на стороне ВСУ. Получив инструкции от украинского куратора, фигурант сделал загранпаспорт и купил путевку в Турцию, чтобы запутать след. На самом деле, через эту страну он хотел оказаться на Украине. Также было установлено, что мужчина прятал пригодные к стрельбе патроны. Перед запланированной поездкой, он уволился с работы, собрал сумку, где были боеприпасы, и пришел на местный вокзал. Там его и задержали силовики.

Во время суда фигурант признался в преступлении и заявил, что обменивался сообщениями с жителями Украины в чатах различных компьютерных игр. Решением суда мужчина получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.

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