США получат военное присутствие в трех тихоокеанских странах

Газета Financial Times информирует, что конгресс США согласовал решение о выделении 7,1 миллиарда долларов трем странам — Палау, Маршалловым Островам и Микронезии при условии, что в них откроют американские базы и разрешат в них присутствие военных.

«Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами», — говорится в публикации Financial Times.

Конгресс США выделяет деньги трем странам для того, чтобы они могли поднять свою экономику. Пункт о выделении средств внесен в ранее утвержденный сенатом законопроект о предоставлении 460 миллиардов долларов для нужд федеральных ведомств.

Издание отмечает, что все три страны не отличаются большими территориями, однако присутствие в них американских военных открывает США выход к Тихоокеанскому региону из-за удобного географического положения.

Таким образом, США смогут на территории трех тихоокеанских стран проводить испытания с использованием межконтинентальных баллистических ракет, размещать различные ракеты и радиолокационные станции дальнего обнаружения.

Ранее мы сообщали, что гибридные танки M-55S из Словении, которые передали ВС Украины, не применяются на СВО из-за их неэффективности в зоне боевых действий.