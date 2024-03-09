ВСУ не нашли применения хваленым танкам M-55S, превосходящим Leopard

Гибридные танки M-55S из Словении, которые передали ВС Украины, стоят практически без дела. Украинская армия так и не смогла найти технике применение, сообщает Forbes.

В материале издания отмечается, что ВСУ не используют гибридные танки M-55S почти два года. Бронемашины назначают и переназначают на миссии, но не пускают в бой. При это в Киеве хвалили их, называя превосходящими немецкие «Леопарды».

Автор материала также уточнил, что словенские M-55S более прочные, чем немецкие танки. Плюс этой техники еще в том, что это по сути бывший советский танк T-55, просто модернизированный и подстроенный под современные военные цели. Украине досталось M-55S в количестве 30 штук еще в 2022 году.

Напомним, что на Украину поставляют американские Abrams, немецкие Leopard 1 и Leopard 2А4, британские Challenger 2, а также французские AMX-10RC. Есть и украинские модели, которые остались еще со временен СССР.

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