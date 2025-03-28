США предложили Украине более жесткую сделку без гарантий безопасности

США предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, в которой нет упоминания о гарантиях безопасности, но предложены более жесткие условия сотрудничества, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Источники FT утверждают, что США будут приобретать на территории Украины газ и нефть. Ранее в США планировали контролировать только редкоземельные металлы. Теперь же американские представители внесли в договор пункт о контроле ключевых объектов энергетики, расположенных на украинской территории.

«США настаивают на новой масштабной сделке по контролю над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен, в агрессивном расширении своих предыдущих требований», — отмечается в материале издания.

Источники Reuters располагают информацией, что контролировать добычу ресурсов будет специальный фонд. Согласно данным агентства, его членами станут три американца и два украинца. Вашингтон получит преимущество при принятии важных решений.

Источники FT добавили, что на Украине негативно отнеслись к новому предложению США. Политики считают договор грабежом. По данным издания, на текущей неделе стороны не смогут прийти к какому-либо соглашению. Украинский чиновник сообщил, что сейчас документ оценивают юристы. Они должны подготовить базу для встречного предложения Киева.

Ранее сообщалось, что на Западе сделку Украины и США по ресурсам назвали потенциально вредной для Киева.