Ресурсное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной может значительно снизить шансы Киева в будущем войти в состав Евросоюза. Такую точку зрения высказало агентство Bloomberg.

За счет ресурсного соглашения существенно возрастает уровень консолидации между Америкой и Украиной. США получают преимущественное право на участие во всех проектах, которые касаются полезных ископаемых либо инфраструктуры. По этому же документу украинцам запрещается продавать стратегическое сырье конкурентам своего партнера.

Все это происходит на фоне попытки сблизиться с ЕС и войти в его состав. По новому соглашению, Вашингтон может заблокировать такие устремления. Он получает контроль над приличной частью украинской экономики, и для него невыгодно вхождение Украины в состав какого-либо политического объединения.

Ранее о сотрудничестве с Евросоюзом высказался российский лидер Владимир Путин. Он сообщил, что РФ готова общаться с Европой по Украине. В то же время ЕС постоянно злоупотребляет доверием и пытается обманывать российскую сторону.