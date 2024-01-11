Агентство «РИА Новости» проанализировало данные американской статистической службы и пришло к мнению, что США снова возобновили импорт нефти из России после того, как добровольно отказались от нее в 2022 году.

Первые поставки российской нефти на территорию США после паузы задокументированы в октябре 2023 года. До этого страны не сотрудничали на протяжении полутора лет. Запрет был введен в 2022 году в рамках санкций. Ограничения касались не только нефти, но и других видов энергоносителей.

В октябре 2023 года США закупили для нужд потребления 6,8 тысячи баррелей нефти. России заплатили 2,7 миллиона долларов (стоимость одного барреля составила 74 доллара). В ноябре было перекачено в США 9,9 тысячи баррелей нефти. Сумма контракта составила 750 тысяч долларов (стоимость барреля была уже выше - 76 долларов).

Стоимость одного барреля в октябре и ноябре 2023 года превысила установленный потолок цен, значение которого - 60 долларов.

США ввели санкции против России, к которым присоединились страны Запада. Лидеры этих стран поддерживают киевский режим. Введенные ограничения были нацелены на то, чтобы изолировать Россию и таким образом выступить против СВО.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ смогла сделать санкции своим преимуществом: начали возрождаться многие отрасли, промышленность вышла на передовые показатели, соотечественники объединились.

Ранее аналитик Игорь Юшков предположил, что опасная ситуация в Эквадоре может благоприятно отразится на стоимости нефти, что важно для России.