Аналитик Юшков: Мятеж в Эквадоре пойдет на пользу России

Игорь Юшков считает, что обострившая внутрення обстановка в Эквадоре на руку России. Все дело в нефти, которая для обеих стран является важнейшей частью экономики. Для жаркой страны это практически единственный источник, который помогает держаться на плаву, но для России лишь один из главных механизмов. Тем не менее проблемы с эквадорским экспортом нефти положительно отразятся на стоимости «черного золота».

«Экспортируют они около 800 тысяч баррелей в сутки. Если даже половину они уберут или даже 30%, то это все равно окажется существенным для мирового рынка. Если мы увидим, что один Эквадор убрал 200-300-400 тысяч баррелей в сутки, то это, конечно, подтолкнет цены вверх, то есть для России это, например, было бы выгодно», — высказался эксперт.

Однако Юшков отметил, что происходящее будет невыгодно для стран-потребителей. Именно по этой причине Европа и США так активно пытаются вмешаться в мятеж и подавить его. Однако пока результатов от их содействия нет.Ранее сообщалось, что Трамп может изменить политику США и отказаться от помощи ЕС, но только если снова займет кресло президента.