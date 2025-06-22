«США втянуты в новый конфликт»: Медведев оценил удары по ядерным объектам Ирана

«США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», — уверен заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Дмитрий Медведев высказал мнение, что США могут стать непосредственным участником конфликта между Ираном и Израилем, в том числе и в рамках его наземной операции. По мнению спикера, действия США лишь усугубили конфликт. Теперь многие страны изъявят желание передать Ирану собственный ядерный боекомплект. Прием удары не оказались эффективными. Предположительно, критическая инфраструктура ядерного цикла, если и пострадала, то незначительно.

«Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено», — высказал мнение Медведев.

Медведев высказал мнение, что США начали новую войну. Американский лидер, приходя к власти, позиционировал себя как миролюбивый президент. Атака по ядерным объектам Ирана, по мнению спикера, не принесла и политических результатов. Так, правительство Ирана по-прежнему выполняет свою работу. Смены режима не произошло. Кроме того, народ массово консолидируется вокруг духовного руководства. В свою очередь действия Израиля и США не поддержали многие страны.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил Украине ядерным оружием в ответ на применение «грязной бомбы».