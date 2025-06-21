Медведев пригрозил Украине ядерным оружием в ответ на применение «грязной бомбы»

В том случае, если Украина применит «грязную бомбу» против российской армии, то она получит ответ с применением ядерных вооружений. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Он назвал «запредельно опасной» возможную провокацию Украины, если та прибегнет к «грязной бомбе». По его словам, РФ придется ответить на такой вызов соразмерно. После такого украинского шага Россия нанесет ядерные удары, поскольку у нее хватает соответствующего оружия.

«О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять», — указал Медведев.

Он добавил, что любой желающий может ознакомиться с жизнью после радиационного заражения. Для этого стоит съездить в Чернобыльскую зону отчуждения и увидеть, что там происходит.

Ранее Медведев уже заявлял, что ядерная угроза — это реальный вызов современного мира. Он может быть осуществлен в любой момент. Экс-президент отметил, что его часто упрекают в нагнетании обстановки вокруг угрозы применения ядерного оружия. По его мнению, в таких вопросах иногда ситуация может развиваться стремительно быстро. Медведев не желает никому из стран ядерного столкновения.