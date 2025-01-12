США втрое увеличили импорт шоколада из России

За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао. К такому мнению пришло РИА Новости после анализа данных американской статслужбы.

Агентство сообщило, что США втрое увеличили импорт продукции из какао из России. Повышенным спросом в первую очередь пользуется шоколад. С января по ноябрь США приобрели данный товар на сумму $2,5 млн. По сравнению с данными 2023 года количество приобретенной продукции из какао превысило показатели в три раза.

Согласно данным издания, импорт за ноябрь оказался рекордным. Американские компании приобрели российский товар на сумму в $389 тыс.

«За месяц показатель вырос на один процент, а за год — в 2,1 раза», — указывает РИА Новости.

Согласно данным агентства, США — крупнейший импортер шоколада в мире. Соединенные Штаты приобретают у России преимущественно готовые продукты с какао — шоколад и конфеты. Менее популярный товар — какао-порошок без подсластителей. Исключением стал ноябрь 2024 года, когда объем поставок резко вырос. США купили продукцию на сумму в $12,7 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне пытались тайно провезти огромную партию трендового дубайского шоколада из ОАЭ.