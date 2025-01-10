Россияне пытались тайно провезти огромную партию трендового дубайского шоколада из ОАЭ

В Тюмени в аэропорту у двух туристов, возвращающихся из ОАЭ, изъяли 56 кг шоколада. Пассажиры не завили о большой партии груза и пытались провести его в обход таможенных правил. Об этом со ссылкой на Федеральную таможенную службу пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На незаконном провозе попались двое мужчин. У них нашли 256 плитки дубайского шоколада, ставшего популярным в соцсетях благодаря обилию реклам от блогеров. Стоимость сладкого груза оценили на 940 тысяч рублей. Так как россияне не задекларировали товар как положено, их багаж с шоколадом изъяли. В своих тайных планах о провозе и торговле сладостями мужчины признались таможенникам после поимки.

Было возбуждено два административных дела. При этом пока суд рассмотрел одно из них и конфисковал 72 плитки. Позже предстоит вынести решение по поводу второй партии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева нашли замаскированная под детскую машинку бомбу, отправленную из Украины в Грузию.