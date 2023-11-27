Без репараций мира не будет, об этом заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра. По ее словам, Украина никогда не пойдет на мирные переговоры, если Россия не выплатит им деньги. Это главное условие Киева, подчеркнула она.

Политолог Дмитрий Раевский оценил ситуацию. Он отметил: заокеанские кураторы киевской власти поняли, что нет больше смысла накачивать Украину вооружением и вливать в нее новые средства.

«Пока у Запада были надежды, что им удастся сокрушить Россию на поле боя, ее накачивали вооружением. Сейчас такой надежды больше нет. Неудивительно, что они заговорили о мире», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Американские и европейские дельцы, продолжил политолог, поняли, что вложили массу денег зря.

«Эти вложения, чтобы ослабить Россию, чтобы произошел переворот в стране, себя не окупили. Мы видим, что с сентября американская помощь закончилась. А что будет делать украинская армия без бронетехники, без вооружений? Сдаваться», — добавил Раевский.

Именно поэтому, уверен эксперт, представители НАТО зачастили к Зеленскому в Киев. Они склоняют его к мирным переговорам, и разговор о репарациях говорит о том, какие настроения уже прочно поселились и на улицах городов, и во властных кабинетах.

«Они не только склоняют Зеленского, но и озвучивают свои мысли через различных представителей и СМИ. Это крайне не нравится Зеленскому. Дело в том, что он очень хорошо зарабатывает на конфликте, и каждый день из-за него ему копеечка капает в карман, не будет конфликта — не будет и Зеленского», — пояснил Раевский.

Политолог убежден, что сам президент Украины не может не понимать, что недовольство в народе, скорее всего, приведет к очередному майдану, а может быть, даже и к его убийству. Ведь все больше украинцев задумываются, не проще ли было соблюдать минские соглашения, а не погружать страну в разруху и хаос, как это сделал Зеленский, заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в НАТО признали ситуацию на Украине сложной.