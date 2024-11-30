Россиянам напомнили, что им срочно нужно сделать до 2 декабря

Тем россиянам, что являются для налоговой инспекции физическими лицами, остались лишь пара дней, чтобы заплатить налоги на имеющееся у них имущество. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» (GRM) Сергей Новиков.

Согласно действующему российскому законодательству, налоги за 2024 год надлежит заплатить не позднее 1 декабря. Правда, указанная дата выпала на выходной день, в связи с чем ФНС продлила срок уплаты до 2 декабря.

«Первого декабря каждого календарного года в России — последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами», — отметил юрист.

Среди налогов, подлежащих оплате, Новиков назвал обязательные транспортный и земельный, а также налог на имущество физлиц и НДФЛ. Уже с 3 декабря налоговики имеют право начать начислять пени за неуплату или имеющиеся недоимки.

«Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени», — сказал собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров.