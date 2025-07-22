Стала известна стоимость российской недвижимости певицы Лободы

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что украинская певица Светлана Лобода владеет в РФ недвижимостью на 200-300 млн руб., сообщил NEWS.ru.

Глава ФПБК высказал мнение, что певицу Светлану Лободу необходимо внести в реестр нежелательных лиц и запретить въезд в РФ. По мнению Бородина, аналогичные меры необходимо также применить по отношению к российскому певцу Валерию Меладзе. Эксперт отметил, что артисты отказались поддерживать Россию. Так, певица Лобода симпатизирует киевскому режиму. Глава ФПБК уверен, что у украинской певицы нужно отобрать все звания и регалии.

«У нее (Лободы. — Прим. ред.) в России объектов недвижимости на 200–300 млн рублей точно есть. У них (поддерживающих Украину артистов. — Прим. ред.) очень много денег», — высказался Бородин.

Глава ФПБК предлагает в случае изъятия средств направить деньги на помощь военнослужащим РФ. По мнению эксперта, можно было помочь участникам СВО приобрести собственное жилье. Виталий Бородин напомнил, что Лобода и Меладзе открыто заявляют о поддержке Украины. В таком случае важно понимать, на кого артисты работают.

«Нужно перекрывать полностью денежные потоки, непонятно, куда эти деньги идут. Нам уже ясно, что они поддерживают террористический киевский режим», — заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией.

Глава ФПБК уверен, что некоторым артистам давно пора было на официальном уровне запретить въезд в Россию. Так, Лобода — певица, которая родом с Украины. С самого начала спецоперации она никоим образом не поддержала Россию.

Ранее сообщалось, что у певицы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию.