Стали известны место и время прощания с Андресом Вальме

По данным издания, Андрес Вальме значим для жителей Удмуртии. В 1990 году он стал депутатом. Сначала он строил военную карьеру. В рамках распределения уроженец ГДР побывал в разных странах, в том числе в Казахстане. Оказавшись в Удмуртии, решил завершить военную карьеру. Его основными профилями стали политика и журналистика.

По информации издания, Андрес Вальме в разные периоды был помощником депутатов. В 1992 году его назначили советником Владимира Жириновского по межнациональным отношениям. В последующие годы он активно реализовывался в качестве журналиста — занимал должность главреда глазовской газеты «Красное знамя». В газете «Золотая провинция» был автором многих резонансных публикаций, потому что не поддержал правительство Ижевска того периода.

По данным издания, в 2000 году Андрес Вальме переехал в Эстонию, где в качестве общественного деятеля защищал захоронения российских военных. Вернувшись жить в РФ, следил за состоянием кладбищ австро-венгерских военнопленных времен Первой мировой войны.

«Церемония прощания и отпевания Вальме Андреса Карловича состоится 11.06.2025 с 10:00 до 11:00 в прощальном зале по адресу: ул. Гольянский поселок, 8/1», — рассказала Udm-info член Союза журналистов Удмуртии Елизавета Нарбутовская.

Ранее сообщалось, что танцор впал в кому и умер, съев отравленную траву в Башкирии.