Танцор впал в кому и умер, съев отравленную траву в Башкирии

Артист Азамат Сагиров отравился в Башкирии, когда употребил в пищу съедобную траву. Он скончался в реанимации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале певец Ришат Тухватуллин.

Артист приехал в гости к своим родным в село Бураево. Он помогал родственникам по хозяйству и нарвал в огороде съедобной травы под названием сибига. Он употребил траву в пищу, после чего почувствовал недомогание.

«Несколько дней он чувствовал себя плохо, поднималась температура. Его срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь», — указал Тухватуллин.

Он добавил, что причиной отравления, вероятнее всего, стали химикаты, которыми были опрысканы поля неподалеку. Судя по всему, отраву занесло и в огород. Танцор перед смертью две недели пролежал в коме. Затем у него начали отказывать органы, и он скончался. Сагирову было всего 23 года.

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