Стали известны подробности карантина из-за вируса в Кузбассе

В областном управлении ветеринарии рассказали, что карантин по бешенству в Кузбассе объявили из-за заразившейся неизлечимым вирусом собаки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ветеринарии пояснили, что домашняя собака заразилась опасным вирусом. Вылечить питомца не удалось. Исследования показали, что животное погибло из-за бешенства. Заразиться питомец мог во время прогулок. Специалисты уточнили, что вирус часто передается во время нахождения животного в дикой природе.

«Собака могла заразиться на свободном выгуле от дикого животного, любого, даже маленького, так как в Кузбассе фиксируются случаи передачи вируса в дикой природе. Например, повстречала лису, белку и так далее», — сообщили Сибдепо в ветеринарии.

После смерти домашнего питомца стало известно о гибели еще одного животного. Специалисты объявили карантин в населенном пункте Кузбасса. На протяжении 60 дней в радиусе 500 метров от участка, где был зафиксирован случай заражения бешенством, введены строгие ограничения. Ветеринары будут наблюдать за поведением других животных. Восприимчивые к вирусу звери будут привиты и при необходимости временно изолированы.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году на территории региона были выявлены три случая заражения бешенством, в частности, у лисы и двух собак.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары вылечили порядка 200 тыс. домашних животных за год.