Подмосковные ветеринары вылечили порядка 200 тыс. домашних животных за год

По итогам 2024 года подмосковным ветеринарным врачам удалось вылечить около 200 тыс. домашних животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, они зарегистрировали и чипировали 10 тыс. питомцев, привили от бешенства 215 тыс. животных и совершили 4,5 тыс. выездных мероприятий в рамках работы мобильных офисов. За год специалисты провели более 375 тыс. приемов животных. Им также удалось выполнить 859 тыс. исследований пищевой продукции, представленной на рынках и ярмарках региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.