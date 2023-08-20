Стали известны подробности пожара на складе Ozon в Подмосковье

Сотрудники маркетплейса Ozon рассказали корреспонденту агентства «РИА Новостей», что возгорание произошло на блоке склада, который не эксплуатировался.

«Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы», - сообщили в Ozon

Сотрудники отметили, что в блоке склада, в котором началось возгорание, не хранились товары. Угрозы распространения огня на другие блоки не было. Персонал сразу эвакуировали. В компании отметили, что сотрудникам не понадобилась медицинская помощь.

Пожар начался в воскресенье, 20 августа, в 08:39. Сообщалось, что площадь возгорания составляла 375 квадратных метров. Пожарные и специалисты МЧС смогли ликвидировать пожар в 11:22, пишет агентство «Интерфакс». Его площадь уже составляла 500 квадратных метров.

Склад Ozon располагается на территории деревни Гривно, которая входит в городском округ Подольска.