Стали известны подробности возвращения Ariston в Россию

По данным источников, особое влияние на решение Кремля оказали представители итальянского МИД и посольства в Москве. В переговорах также принимало участие частное лицо из Италии, имя которого не разглашается.

Итальянский чиновник на правах анонимности заявил, что Россия после решения о передаче компании отечественным игрокам подала сигнал Италии, что данная инициатива временная. По его мнению, было ясно, что со временем его можно будет отменить. Именно поэтому итальянская сторона решила провести ряд переговоров по данному вопросу.

По информации издания, Россия не против того, чтобы иностранные компании возвращались на российский рынок. Кремль выставил строгие условия, выполнения которых требуют от потенциальных партнеров. Четыре источника FT сообщили, что некоторые компании решили не спешить с уходом с рынка РФ. Их руководство хочет проследить, что будет происходить дальше.

Ранее стало известно, что планировавшие покинуть РФ компании приостанавливают планы.