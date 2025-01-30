Стали известны требования художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» к ЦБ

Юрист Виктор Осипов, представляющий интересы художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой, рассказал о ее требованиях к Банку России, сообщило интернет-издание «Абзац».

По словам представителя Ярбусовой, ЦБ выпустил памятную монету из серии «Российская и советская мультипликация» с изображением главного героя мультфильма «Ежик в тумане» в количестве 1 млн экземпляров. Юрист отметил, что разрешения у создателей картины представители ЦБ не просили и не получали.

«Мы просим суд конфисковать и уничтожить всю партию в миллион монет, которую выпустил Банк России и которую мы считаем контрафактной. Просим взыскать 100 тыс. руб. морального вреда и 5 млн руб. за нарушение исключительных прав, за нарушение права на неприкосновенность произведения», – объяснил он.

Юрист Осипов заявил, что на монеты был перенесен рисунок персонажа не из сцены мультфильма, а из книжных иллюстраций Ярбусовой. В таком случае авторские права должны быть закреплены за художником оригинального изображения. Собеседник добавил, что с режиссером Юрием Норштейном также не обсуждали вопрос выпуска уникальных монет.

«Именно Франческа Альфредовна рисовала Ежика. На монете его изображение расположено в зеркальном виде по отношению к оригиналу», – рассказал «Абзацу» представитель художницы юрист Виктор Осипов.

Ранее сообщалось, что художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку.