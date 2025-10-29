Скандал в салоне: как беременная пассажирка стала причиной массовой потасовки в троллейбусе Новосибирска

В Новосибирске в общественном транспорте разгорелся конфликт с участием беременной женщины, который перерос в массовую потасовку. Инцидент, ставший достоянием общественности, произошел в троллейбусе № 22.

Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia, поводом для столкновения послужило неадекватное поведение будущей матери. Как отметил один из свидетелей происшествия, «она вела себя неадекватно, будто пьяная». Некоторые пассажиры, решившие заступиться за женщину, вступили в конфликт с другими людьми в салоне.

«Мужчины заступились за нее и сцепились с другими. Итог — толкотня, разбросанные вещи и чуть-чуть зрелищ для всего салона», — рассказал пассажир.

