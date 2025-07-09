Стало известно, без каких документов путешествие с питомцем не состоится

Эксперты рассказали, что без определенного пакета документов путешествие с питомцем по территории России не состоится, сообщил prmira.ru.

По информации издания, в первую очередь хозяину питомца необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт, который выдают при осмотре в государственной или лицензированной частной ветеринарной клинике. В нем указаны данные о животном и его собственнике, информация о прививках. Особенное значение специалисты придают наличию прививки от бешенства. При выезде из региона требуется ветеринарное свидетельство (форма № 1), для выезда за рубеж — международный ветеринарный паспорт.

По данным издания, в поезде собаки небольших пород имеют право находиться в купе с собственником. Для переезда с крупными животными придется выкупить все места в купе. При весе до 8 кг с переноской животное допускается в салон самолета. В остальных случаях — перевозятся в багажном отсеке.

«За месяц до поездки проконсультируйтесь с ветеринаром. Не откладывайте все на последний момент. Сделайте все необходимые прививки, особенно от бешенства. Проведите чипирование, если планируете выезд за границу. Приучайте животное к переноске заранее», — «Проспект мира» публикует рекомендации для собственников животных.

Эксперты советуют за несколько дней перед поездкой уменьшить риски стрессовых ситуаций. Важно проявлять по отношению к питомцу ласку и внимание. За 3–4 часа до переезда или перелета питомца лучше не кормить.

По информации издания, при уточнении перечня необходимых документов для поездки рекомендовано обращаться в Государственную ветеринарную клинику, Россельхознадзор, транспортную компанию, консульство страны назначения и таможенную службу.

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