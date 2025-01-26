Стало известно, будет ли посол Израиля участвовать в московском параде Победы
Посол Гальперин: Израиль будет представлен на параде Победы в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
Посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин заявила ТАСС, что ее страна будет представлена на параде 9 мая.
Дипломат заявила, что современные политические события никак не могут быть связаны с исторической памятью. Посол отметила, что нынешний год особенный. С момента победы прошло 80 лет. На протяжении года в стране будут проходить различные памятные мероприятия. Непосредственно в День победы Симона Гальперин намерена посетить Москву.
«Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — отметила посол.
Посол напомнила, что 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Дипломат рассказала, что данное событие также не может быть проигнорировано. Симона Гальперин отметила, что в Москве будет проходить одно важное памятное мероприятие. В организации акции участвовало также посольство Германии.
Посол добавила, что Израильский институт катастрофы и героизма каждый год присваивает звания Праведников народов мира. В нынешнем году дипломат лично проводила церемонию награждения. Мероприятие состоялось в Кисловодске.
Ранее стало известно об отказе властей Германии участвовать в московском параде Победы.