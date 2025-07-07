В Думе заявили, что вводить налог на заграничные поездки не планируется

В Госдуме опровергли слухи о подготовке законопроекта о налоге на выездной туризм, но признали, что сама идея имеет экономический смысл. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев на личной странице в соцсетях.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев опроверг информацию о разработке закона о налоге для россиян, выезжающих за границу. По его словам, ни законопроекта, ни даже предпосылок для его обсуждения пока нет.

При этом парламентарий отметил, что идея не лишена логики: значительные суммы, которые туристы тратят за рубежом, могли бы оставаться в России и направляться на развитие внутреннего туризма. Речь, подчеркнул он, шла бы о внебюджетных средствах, которые можно было бы инвестировать в инфраструктуру курортных регионов.

Сейчас, по данным Ростуризма, около 70% расходов россиян на отдых приходится на заграничные поездки. Власти неоднократно заявляли о необходимости стимулировать внутренний туризм, но пока речь идет о мерах поддержки, а не об ограничениях.

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