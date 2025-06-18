Стало известно, что прячут под замками в черных коробках в центре Кемерово

В Кемерово на набережной около Парка чудес установили ящики с замками, натянутые черным полотном, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Местных жителей интересовал вопрос, что может находиться в коробках. Редакция раскрыла тайну.

По данным издания, горожан интересовал вопрос, с какой целью на набережной поставили ящики. Местные жители активно обсуждали тему в соцсетях. Редакция предоставила фото коробок. На снимках их несколько. Они установлены вдоль забора. На каждом ящике — замок. Общее количество ящиков не указано. Корреспондент «Сибдепо» обратился за комментариями в мэрию города.

«Это паровое оборудование для приготовления кукурузы», — уточнили в мэрии города.

По информации издания, оборудование для приготовления кукурузы принадлежит одной из торговых организаций. Компания получила разрешение на хранение оборудования на городской набережной от Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса, поэтому имеет законное право устанавливать коробы. Информация, когда кукуруза будет в ассортименте, не предоставлена.

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