В Московской области благоустроили более 100 дворов

В Подмосковье в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжается благоустройство дворовых территорий, специалисты выполняют работы на более чем 160 объектах, в 117 дворах уже завершено асфальтирование. Об этом сообщает Министерство по благоустройству территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В течение пяти месяцев муниципалитеты собирали отзывы жителей об обновлении элементов дворовых территорий. Именно по результатам этих мероприятий на сегодняшний день уже сформирован план работ по благоустройству всех 564 объектов», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работы проводятся с целью повышения качества жизни и уровня комфорта жителей, специалисты заменят асфальт во дворах и на пешеходных дорожках, озеленят территории, организуют новые парковочные места, а также установят скамейки и урны. Наибольший объем работ выполнили в Богородском, Люберцах, Красногорске, Реутове и Шаховской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.