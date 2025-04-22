Стало известно, что угрожает россиянам и хватит ли на всех вакцин

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во время встречи с представителями регионального Роспотребнадзора выяснили, какие опасности угрожают россиянам в первую очередь, сообщил properm.ru.

По данным издания, Роспотребнадзор считает необходимым улучшить информационную систему учета прививок в медучреждениях. В ведомстве отметили, что в регионе стабильная ситуация с большей частью инфекций, которые передаются воздушно-капельным способом. К числу проблемных специалистов отнесли грипп, корь, клещевой вирусный энцефалит, сальмонеллез, ветрянку, вирусный гепатит А и внебольничные пневмонии.

По информации издания, участники мероприятия обсудили еще одну важную проблему — нападение собак. Одна из побочных проблем — бешенство.

«Каждые 10 минут от бешенства в мире погибает один человек», — во время совещания лидер фракции ЛДПР Олег Постников поделился статистическими данными.

По информации издания, участники встречи обсудили массовые закрытия точек общепита. Представитель санитарной медицины считает, что стоит вернуть практику прошлых лет. Тогда санитарная служба функционировала на территории каждого района. Сотрудники проводили проверки. Теперь проверки инициируют преимущественно по просьбе санитарных служб или муниципальных властей.

Ранее заслуженный врач РФ Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», от какого вируса необходимо вакцинироваться.