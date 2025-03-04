Почти 30 водоемов с тонким и хрупким льдом выявили в Подмосковье

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» выявили на территории региона 28 водоемов с тонким и хрупким льдом. Специалисты обследовали свыше 50 водных объектов.

В проверках принимали участие 98 специалистов. Также было задействовано 37 единиц техники. По итогам рейдов выяснилось, что на 28 объектах из 51 опасная толщина льда.

В числе таких водоемов — реки Клязьма в Орехово-Зуево, Сестра и Дубна в Талдоме, Гнилуша в Домодедово, Нара в Наро-Фоминске. Кроме того, непрочный лед на озере Святое в Шатуре, Икшинском и Клязьминском водохранилищах.

Жителей и гостей региона призвали не выходить на лед водоемов без необходимости. Даже если визуально лед кажется крепким, он может быть тонким и хрупким.

Ранее в ведомстве предупредили любителей подледной рыбалки об опасностях на замерзших водоемах.