Стало известно, как города разрушаются из-за изменения климата в России

Эксперты рассказали, что резкие изменения погодных условий негативно отражаются на прочности дорог, развитии сельскохозяйственной промышленности и перегрузке ЖКХ, а также системе ливневой канализации, сообщил nashgorod.ru.

Инженер-строитель Илья Ларионов высказал мнение, что в связи с перепадами температур в микротрещинах асфальта происходит замораживание и оттаивание влаги. Как следствие, дороги быстро приходят в негодность.

«Особенно страдают второстепенные улицы и дворы, где асфальт положен в один слой или с нарушениями технологии. При таких перепадах температур даже новая дорога может продержаться не дольше пары сезонов», — говорит инженер-строитель Илья Ларионов.

По мнению эксперта, отремонтировать асфальт качественно в начале весны сложно. Асфальт не схватывается. Проблема усугубляется, если земля не просохла или образовались лужи. В таком случае ремонт решает проблему примерно на две-три недели.

По данным издания, еще одна проблема — нарушение работы ливневой канализации. Резкие и частые изменения температур приводят к образованию наледи и ледяных глыб. Городские системы водоотведения строились с учетом постепенного таяния снега. В итоге вода застаивается. Проблема особенно актуальна для населенных пунктов или районов, где ливневая канализация была сооружена в 80-х годах и не входила в программы современных модернизаций.

«Мы видим, что даже новые микрорайоны страдают от „дождевых всплесков“. Просто потому, что проектировались они по нормам былых годов, а климат уже другой», — отмечает урбанист Никита Мельников.

По информации издания, особенно страдает сельскохозяйственная отрасль. Именно в марте-апреле зарождаются ростки будущих культур. Резкие скачки температур влияют на то, что большая часть растений прекращает развитие.

«Даже современные устойчивые сорта не выдерживают температуры ниже –2 градусов после прорастания. Особенно уязвимы картофель, лук, морковь, салаты и зелень», — рассказала биолог Валентина Тузова.

По мнению экспертов, климат продолжит меняться. Специалисты считают, что в скором времени весна станет менее продолжительной и непредсказуемой. Россияне станут свидетелями экстремальной жары и интенсивных осадков.

Ранее сообщалось, что проезд по трассе к Крымскому мосту станет платным с 22 апреля.