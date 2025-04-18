Проезд по трассе к Крымскому мосту станет платным с 22 апреля

Новую федеральную трассу А-289 Краснодар — Керчь приняла в управление государственная компания «Автодор». Со вторника, 22 апреля, проезд здесь станет платным, сообщила пресс-служба компании.

Новое направление трассы было введено в эксплуатацию в конце 2024 года. Правительство РФ опубликовало 11 декабря распоряжение об использовании участков дороги А-289 на платной основе, напомнили в «Автодоре».

«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — говорится в сообщении.

Собранные средства за проезд планируется использовать для качественного обслуживания трассы, обеспечения безопасности движения и проведения будущих ремонтных работ добавили в пресс-службе компании.

Ранее компания «Автодор» провела традиционное увеличение тарифов и абонементов на проезд по платным участкам дорог.