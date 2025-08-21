Стало известно, как прокуратура спасла полярную жемчужину Урала от мусорного апокалипсиса

В природном комплексе «Харбейский» на Полярном Урале обнаружили несколько несанкционированных свалок, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

На сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа указано, что памятник природы очищен от строительного мусора и бытовых отходов по требованию ведомства. Несанкционированные свалки были обнаружены во время проверки территории перед началом строительства важного социального объекта. В частности, был обнаружен строительный мусор и твердые бытовые отходы.

Сотрудники прокуратуры установили виновных в загрязнении природного места. Они привлечены к административной ответственности. В качестве наказания нарушители обязаны заплатить штраф, общая сумма которого — 315 тыс. руб.

По данным ведомства, в настоящее время памятник природы очищен от мусора. В телеграм-канале не указано, кто нарушил законодательство РФ. Памятнику присвоен статус регионального значения. По информации издания, место также имеет туристическую ценность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года провели 29 рейдов по борьбе с незаконной перевозкой мусора.