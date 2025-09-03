Стало известно, как сильно в Москве и Подмосковье испортится погода

На предстоящей неделе жителей Московского региона ожидают переменчивые погодные условия с заметными температурными колебаниями. Согласно прогнозу, представленному изданием REGIONS, столбики термометров будут демонстрировать значения от +12 C до +22 C.

Как уточнила метеоролог Татьяна Позднякова, в среду днем погода порадует ясным небом. Четверг, 4 сентября, по ее словам, также ожидается солнечным на протяжении всех суток. В последний день рабочей недели, пятницу, 5 сентября, синоптик прогнозирует малооблачную и преимущественно сухую погоду.

Выходные дни окажутся под влиянием области повышенного атмосферного давления, что гарантирует москвичам и жителям Подмосковья ясную погоду. В ночные часы с пятницы на субботу температура опустится до +13–15 C, тогда как днем 6 сентября воздух прогреется до +22–24 C. Ветер будет умеренным, северо-восточного направления.

В воскресенье, 7 сентября, сохранится ясная погода. Ночные показатели термометров составят +15–17 C, а днем ожидается дальнейшее потепление до +24–26 C. Как сообщила Позднякова, ветер останется умеренным и северо-восточным.

