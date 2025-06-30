Стало известно, как трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Кузбассе

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу рассказали, как трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Прокопьевске, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях. Горожане сделали фото: возле многоэтажного дома стояли служебные автомобили медиков и сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что на некоторый период времени ребенок остался без присмотра взрослых.

В региональном СК отметили, что девочка забралась на кровать и облокотилась на москитную сетку. Ребенок выпал с высоты четвертого этажа. На землю также упала москитная сетка. Ребенка забрала в больницу бригада скорой помощи.

«В настоящее время следователями СК России проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве призвали родителей быть бдительными. Москитные сетки создают для детей иллюзию безопасности. Маленькие жильцы находят способ, как залезть на окно. Обычно они подставляют различные предметы. В первую очередь рекомендовано не оставлять несовершеннолетних без присмотра. На окна можно установить специальные фиксаторы, которые препятствуют их открытию. От подоконника стоит убрать мебель, по которой можно перебраться на подоконник.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина выпала из окна, пытаясь покормить дворовую кошку.