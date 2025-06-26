В Москве женщина выпала из окна, пытаясь покормить дворовую кошку

В Москве произошел трагический инцидент — пожилая женщина выпала из окна жилого дома, пытаясь покормить дворовую кошку. Об этой истории написала Baza.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице Машиностроения.

Очевидцы рассказали, что заметили пенсионерку у окна. Женщина пыталась позвать животное, чтобы сбросить еду, но в какой-то момент не удержалась и выпала с четвертого этажа своей квартиры. Несмотря на относительно небольшую высоту, пенсионерка от полученных травм скончалась.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. Других деталей инцидента телеграм-канал не приводит.

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