Стало известно, как выглядит Дом актера в Ростове 1935 года строительства

Через пять лет с момента возбуждения уголовного дела из-за состояния Дома актера здание преобразилось, сообщила rostovgazeta.ru.

Здание расположено в Ростове-на-Дону. Уголовное дело было возбуждено на основании заявлений жильцов, которые сообщали о его критичном состоянии. Людей переселили в Дом актера из аварийного дома.

Корреспондент RostovGazeta проверил состояние Дома актера, который построили в 30-х годах XX века по проекту архитектора Леонида Эберга. Пятиэтажное здание выглядит ухоженно. Большая часть окон уцелела, лишь некоторые забиты фанерой или заклеены фольгой. В жилых квартирах установлены металлопластиковые окна. В других помещениях сохранились деревянные рамы и старые стекла.

В доме были установлены перегородки. Закругленный фасад по-прежнему отражается на особенной акустике в здании.

«В подъездах сохранились мраморные лестницы и элементы перил почти вековой давности», — отметил корреспондент RostovGazeta.

На дверях остались номерные таблички тех времен, когда в квартирах проживали известные актеры, писатели, гримеры, музыканты и представители других творческих профессий. Квадратные столбы для металлического забора заменены не были. На них появились новые декоративные навершения, которые были разбомблены в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что почти двести жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю.