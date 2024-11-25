Почти двести жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Шатура ]

На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 117 человек, работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Жителям шести городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности за этот период удалось расселить 40 аварийных помещений площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Работы прошли в Клину, Луховицах, Пушкинском, Раменском, Ступино и Шатуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.