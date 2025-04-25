Стало известно, какое авто выбрал для личных поездок нижегородский мэр

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что у его семьи есть один автомобиль для личного пользования, сообщил newsnn.ru.

Нижегородский мэр рассказал, что семья приобрела автомобиль более трех лет назад. Изначально у семьи был Volkswagen Golf. Они решили продать его. При покупке нового автомобиля остановили выбор на Tiguan. Позже семья мэра продала и эту машину. Теперь они владеют подержанным Volkswagen Touareg. Мэр признался, что с уважением относится к отечественному автопроизводителю.

Мэр Шалабаев рассказал, что в качестве служебного автомобиля использует LADA Aura. Он отметил, что при закупке автомобилей мэрия отдает предпочтение отечественным автомобилям. Власти вправе при желании приобрести китайские модели.

«Ко всему отечественному лучше отношусь, чем к китайскому. Я и сам поездил, и с водителем поездил. Вот эта LADA Aura и есть мой служебный автомобиль», — отметил глава города.

Нижегородский мэр рассказал, что государственные деньги используют экономно и рационально. Автомобили меняют тогда, когда транспортное средство перестает нормально функционировать. Никто не гонится за новыми моделями. В первую очередь городские власти заменяют старые служебные машины на новые модели отечественного производства.

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