Стало известно, кого сыграет Безруков в многосерийном мультфильме об Арктике

Образ Сергея Безрукова будет представлен в анимационном сериале «Герои Арктики», который предположительно в конце 2025 — начале 2026 года представит вниманию зрителей студия «Воронеж». В пресс-службе анимационной студии ТАСС сообщили , что артист станет прообразом капитана атомного ледокола «Игорь Курчатов».

В пресс-службе поделились подробностями. Так, преданным другом капитана станет талисман «Росатома» — говорящий кот Иммануил Квант.

«Сергей Безруков очень подходит на роль капитана, который исследует Арктику. Очень подходящий герой для такого сюжета про Россию и ее достижения», — процитировала пресс-служба слова генерального продюсера студии Владимира Николаева.

Сообщается, что в центре сюжета — загадка мамонтенка, которого обнаружили российские и китайские школьники. История начинается с того, что ребята нашли во льдах Арктики живого и смышленого мамонтенка. Однако ему грозит опасность. Уникальное животное необходимо срочно спасать от одержимого ученого. Сначала ребята помогают мамонтенку сбежать, а затем отправляются с ним в увлекательное путешествие по российским городам.

Вместе со зрителями герои будут разгадывать тайну происхождения удивительного мамонтенка, обладающего разумом. В пресс-службе добавили, что «Герои Арктики» — это история о настоящей и преданной дружбе, об отзывчивости и добре.

«Вселенная и сюжет мультфильма погрузят зрителей в завораживающий арктический мир, где бескрайние снежные просторы соседствуют с инновационными разработками и передовыми технологиями», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что съемки фильма с двойником Ди Каприо завершились в Новосибирске.