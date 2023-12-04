Стало известно количество человек на борту вертолета, который совершил экстренную посадку

Во время жесткой посадки в Ставропольском крае вертолет завалился на бок. Губернатор Владимир Владимиров поделился подробностями инцидента.

Посадку экипаж совершил в понедельник, 4 декабря. В интернет-мессенджере сообщали, что транспортное средство получило серьезные разрушения. Вертолет Ми-2 совершал плановый облет над территорией нефтепровода. После мониторинга ситуации произошла жесткая посадка. Он перевернулся на бок.

На борту вертолета находилось двое человек. Они не пострадали. Вертолет принадлежит коммерческой компании. Инцидент произошел в 10 часов утра недалеко от участка дороги «Пятигорск — Георгиевск».

Позже эту информацию подтвердил губернатор Владимир Владимиров, сообщает newstracker.ru. Предварительная причина - отказ одного из двигателей. На данный момент на территории падения работают сотрудники специализированных служб: аварийно-спасательное формирование и полиция.

Ранее самолет совершил экстренную посадку на лед Волги в Тверской области. Никто не пострадал, а вот самолет ушел носом под воду, пробив лед. В сентябре произошло другое событие, которое удивило СМИ и экспертов. Пассажирский самолет совершил посадку в поле. До сих пор созданная комиссия изучает, правильные ли действия предпринял пилот. Одни эксперты называют экипаж героями, а другие - винят в ошибках.