Стало известно, кто лидирует в рейтинге богатейших людей Челябинской области

В топ-100 самых богатых жителей Челябинской области вошло много новых бизнесменов, которые ранее в рейтинг не попадали. Несмотря на то, что в России началось СВО и были введены санкции, а до этого предшествовали другие события – пандемия и банкротство многих компаний, челябинские бизнесмены существенно поднялись в рейтинге, сообщает kursdela.biz. Издание приводит примеры:

«Заметно продвинулись в списке богатых вверх Андрей Трусенков (с 22 места на 8-е), Олег Середенин (с 17 места на 7-е), Борис Видгоф (с 28 места на 10 позицию), Андрей Кашин (с 25 места на 16 позицию), Игорь Бородин (с 31 места на 17-е), Дмитрий Беляев (с 32 места на 18 позицию), Сергей Ванюков (с 29 места на 19-е), Синегин (с 37-й позиции на 26 место), Павел Яшков (с 43 места на 28-е), Кирилл Генералов (с 48 места на 29-е)», - пишет «Курс дела»

Первое место в рейтинге занял бизнесмен Александр Кретов, который курирует работу предприятий пищевой промышленности в регионе. Ассортимент изготавливаемой продукции широкий.

Примечательно, что в рейтинг вошли семейные династии, которые из поколения в поколение успешно занимаются бизнесом. Так, «Вишневогорский ГОК» - предприятие, где еще с советских времен работает бизнесмен Мостинец, которому есть кому передать свое наследство.

В семье Крикунов успешно занимаются развитием строительного бизнеса. Даже если компании становятся банкротами, вскоре открывают новые, которые успешно развиваются.

Ранее аналогичный рейтинг был составлен изданием «NewsNN». В ТОП-100 богатых людей Нижегородской области вошли бизнесмены, которые занимаются развитием различных сфер.