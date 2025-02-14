Стало известно, кто займет место Риз Уизерспун и станет новой «Блондинкой в законе»

Актриса Риз Уизерспун опубликовала в своем блоге видео, в котором назвала имя преемницы главной роли в фильме «Блондинка в законе», сообщил телеграм-канал Super.

Актриса проинформировала, что новой «Блондинкой в законе» станет юная актриса Лекси Майнтри. О назначении на роль актриса лично сообщила своей преемнице. Риз Уизерспун максимально сохранила интригу. Начало ее речи было построено таким образом, что юная актриса не могла догадаться о своем участии в проекте. Риз Уизерспун отметила, что роль требует, чтобы ей уделяли много времени и сил. Затем сообщила радостное известие, которое вызвало у юной актрисы слезы умиления.

Ранее Риз Уизерспун обрадовала фанатов фильма новостью о продолжении истории обворожительной и умной блондинки. По ее словам, зрителям стоит ожидать выхода многосерийного приквела. Сериал получит название «Эль». Его главной героиней по-прежнему останется Эль Вудс. Теперь зрители узнают, как формировалась девушка в юные годы, как появилась тяга к моде и юриспруденции.

Ранее сообщалось, что певица Рианна разозлила фанатов, придя в суд над A$AP Rocky с двумя детьми.