Стало известно, на что потратят более 70 млн рублей в рамках реконструкции Волжского парка

В рамках начального этапа реконструкции одной аллеи Волжского парка из бюджета Волгоградской области выделят более 70 миллиона рублей, сообщает novostivolgograda.ru . Редакция выяснила, на что могут быть потрачены деньги.

Местная власть серьезно отнеслась к реконструкции. В первую очередь планируют заменить старые электрические кабели на новые. Принято решение установить новые светильники и щиты. Будет проложен поливочный водопровод. Особое внимание уделят озеленению территорий.

В парке будет комфортно находиться всем жителям города. Владельцы собак смогут выгуливать животных на специальной территории. Там же будут установлены различные тренажеры для дрессировки.

Родители смогут привести ребенка попрыгать на батуте. Будет установлено много качелей и горок. Также появятся различные декоративные конструкции. Для отдыха разместят много скамеек. Не забудут и об урнах. Также выложат новые тротуарные дорожки. Следить за порядком планируют при помощи системы видеонаблюдения.

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