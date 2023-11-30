Уже завтра в парках Подмосковья состоится открытие нового зимнего сезона

Открытие очередного сезона проекта «Зима в Подмосковье» стартует в парках культуры и отдыха Московской области 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры и культуры.

Так, в амфитеатре Раменского городского парка юные посетители смогут присоединиться к анимационной программе «Здравствуй, зимушка, Зима!». А парк культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре приглашает на дегустации варенья и меда, новогоднюю ярмарку, флешмоб «Зимний дракон», театрализованное представление и зимние соревнования.

Ожидается, что в течение зимнего сезона будут работать Резиденции и почта Деда Мороза, а также для посетителей парков региона будут доступны увлекательные активности.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы почувствовали заботу.

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